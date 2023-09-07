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Масштабная воздушная тревога в Украине, существует ракетная опасность

7 сентября 2023 20:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Масштабная воздушная тревога в Украине, существует ракетная опасность
Российский истребитель. Фото: Милитарный
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Существует угроза применения ракет.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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По всей Украине существует угроза ракетной опасности.

Тревогу вызвал взлет истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

Карта воздушной тревоги. Фото: Скриншот

Напомним, в ночь на 6 сентября россияне совершили очередной обстрел Украины ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами. Украинскому ПВО удалось уничтожить 23 воздушные цели из 33.

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