Масштабная воздушная тревога в Украине, существует ракетная опасность

Российский истребитель. Фото: Милитарный

В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Существует угроза применения ракет.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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В Украине воздушная тревога

По всей Украине существует угроза ракетной опасности.

Тревогу вызвал взлет истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

Карта воздушной тревоги. Фото: Скриншот

Напомним, в ночь на 6 сентября россияне совершили очередной обстрел Украины ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами. Украинскому ПВО удалось уничтожить 23 воздушные цели из 33.