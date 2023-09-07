Масштабна повітряна тривога в Україні, існує ракетна небезпека
7 вересня 2023 20:08
Російський винищувач. Фото: Мілітарний
В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Існує загроза застосування ракет.
Про це повідомили Повітряни сили ЗСУ.
Читайте також:
В Україні повітряна тривога
По всій Україні існує загрозаракетної небезпеки.
Тривогу спричинив зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
Нагадаємо, у ніч проти 6 вересня росіяни здійснили черговий обстріл України ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами. Українській ППО вдалося знищити 23 повітряні цілі з 33.