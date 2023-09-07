Масштабна повітряна тривога в Україні, існує ракетна небезпека

Російський винищувач. Фото: Мілітарний

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Існує загроза застосування ракет.

Про це повідомили Повітряни сили ЗСУ.

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По всій Україні існує загрозаракетної небезпеки.

Тривогу спричинив зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

Мапа повітряної тривоги. Фото: Скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 6 вересня росіяни здійснили черговий обстріл України ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами. Українській ППО вдалося знищити 23 повітряні цілі з 33.