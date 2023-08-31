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В Украине начнут производить артиллерийские системы, — Зеленский

31 августа 2023 10:53
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
В Украине начнут производить артиллерийские системы, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Компания BAE Systems начинает работу в Украине. Она производит артиллерийскую систему и бронетехнику.

Об этом говорится в публикации Владимира Зеленского.

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Украина расширяет производство собственного оружия.

"Лучшее оружие, которое сейчас помогает нашим воинам защищать Украину, должно производиться в Украине. Развитие собственного производства оружия — топ-приоритет", — заявил Владимир Зеленский.

Так, британское транснациональное предприятие, специализирующееся в оборонной и аэрокосмической отраслях, начнет работу в Украине.

"В частности, артиллерия — системы L119 и M777, — бронетехника — крепкие CV90. Это вооружение компании BAE Systems, которая начинает работать в Украине", — сообщил Президент.

Глава государства уже встретился с ее генеральным директором Чарльзом Вудберном.

"Очень продуктивно: офис компании в Украине, локализация производства в Украине. Совместный результат ради безопасности нашего государства, всей Европы и свободного мира. Вместе делаем свободу крепче. Спасибо за визит в Украину и содержательное начало сотрудничества!"  говорится в сообщении.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал увеличение объемов производства оружия.

Также Климкин ответил, почему Украина не сможет жить, как Израиль.

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