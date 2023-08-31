В Украине начнут производить артиллерийские системы, — Зеленский
Компания BAE Systems начинает работу в Украине. Она производит артиллерийскую систему и бронетехнику.
Об этом говорится в публикации Владимира Зеленского.
Что известно о сотрудничестве Украины и BAE Systems
Украина расширяет производство собственного оружия.
"Лучшее оружие, которое сейчас помогает нашим воинам защищать Украину, должно производиться в Украине. Развитие собственного производства оружия — топ-приоритет", — заявил Владимир Зеленский.
Так, британское транснациональное предприятие, специализирующееся в оборонной и аэрокосмической отраслях, начнет работу в Украине.
"В частности, артиллерия — системы L119 и M777, — бронетехника — крепкие CV90. Это вооружение компании BAE Systems, которая начинает работать в Украине", — сообщил Президент.
Глава государства уже встретился с ее генеральным директором Чарльзом Вудберном.
"Очень продуктивно: офис компании в Украине, локализация производства в Украине. Совместный результат ради безопасности нашего государства, всей Европы и свободного мира. Вместе делаем свободу крепче. Спасибо за визит в Украину и содержательное начало сотрудничества!" — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Зеленский анонсировал увеличение объемов производства оружия.
Также Климкин ответил, почему Украина не сможет жить, как Израиль.