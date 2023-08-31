В Україні почнуть виробляти артилерійські системи, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Компанія BAE Systems починає працювати в Україні. Вона виробляє артилерійські системи та бронетехніку.

Про це йдеться у публікації Володимира Зеленського.

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Україна розширює виробництво власної зброї.

"Найкраща зброя, яка зараз допомагає нашим воїнам захищати Україну, має вироблятися в Україні. Розвиток власного виробництва зброї — топпріоритет", — заявив Володимир Зеленський.

Так, британське транснаціональне підприємство, що спеціалізується в оборонній та аерокосмічній галузях почне роботу в Україні.

"Зокрема, артилерія — системи L119 та M777, — бронетехніка — міцні CV90. Це озброєння компанії BAE Systems, яка починає працювати в Україні", — повідомив Президент.

Глава держави вже зустрівся з її генеральним директором Чарльзом Вудберном.

"Дуже продуктивно: офіс компанії в Україні, локалізація виробництва в Україні. Спільний результат заради безпеки нашої держави, усієї Європи та вільного світу. Разом робимо свободу міцнішою. Дякую за візит в Україну та змістовний початок співпраці!" — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував збільшення обсягів виробництва зброї.

Також Клімкін відповів, чому Україна не зможе жити, як Ізраїль.