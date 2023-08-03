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В Украине воздушная тревога: для каких областей объявлена ракетная угроза

3 августа 2023 22:15
обновлено: 22:39
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Воздушная тревога вечером 3 августа: ракетная угроза
Пуск ракет. Фото: российские СМИ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В ряде областей Украины вечером, 3 августа, объявлена воздушная тревога. Украинцев предупреждают об угрозе ракетного удара.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Где есть ракетная угроза

По состоянию на 22:09 карта воздушных тревог выглядела так:

  • Харьковская область;
  • Полтавская область;
  • Днепропетровская область;
  • Черкасская область;
  • Кировоградская область;
  • Донецкая область (частично);
  • Луганская область;
  • Крым.
Карта воздушных тревог вечером 3 августа. Фото: alerts.in.ua
Карта воздушных тревог вечером 3 августа. Фото: alerts.in.ua

"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном направлении! Есть угроза применения авиационного вооружения", — говорится в сообщении Воздушных сил.

В Воздушных силах призвали, в частности жителей Харькова, срочно пройти в укрытие.

Сообщение о ракетной угрозе 3 августа
Сообщение о ракетной угрозе 3 августа

22:38 Объявлен отбой ракетной опасности.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 3 августа заявил, что на фронте сейчас идут тяжелые бои. Несмотря на сопротивление оккупантов, ВСУ продолжают продвигаться вперед.

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