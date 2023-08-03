Воздушная тревога вечером 3 августа: ракетная угроза

В Украине воздушная тревога: для каких областей объявлена ракетная угроза
В ряде областей Украины вечером, 3 августа, объявлена воздушная тревога. Украинцев предупреждают об угрозе ракетного удара.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Где есть ракетная угроза
По состоянию на 22:09 карта воздушных тревог выглядела так:
- Харьковская область;
- Полтавская область;
- Днепропетровская область;
- Черкасская область;
- Кировоградская область;
- Донецкая область (частично);
- Луганская область;
- Крым.
"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном направлении! Есть угроза применения авиационного вооружения", — говорится в сообщении Воздушных сил.
В Воздушных силах призвали, в частности жителей Харькова, срочно пройти в укрытие.
22:38 Объявлен отбой ракетной опасности.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 3 августа заявил, что на фронте сейчас идут тяжелые бои. Несмотря на сопротивление оккупантов, ВСУ продолжают продвигаться вперед.