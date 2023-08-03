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В Україні повітряна тривога: для яких областей оголошена ракетна загроза

3 серпня 2023 22:15
оновлено: 22:39
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Повітряна тривога ввечері 3 серпня: ракетна загроза
Пуски ракет. Фото: російські ЗМІ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У низці областей України увечері, 3 серпня, оголошена повітряна тривога. Українців попереджають про загрозу ракетного удару. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ

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Станом на 22:09 карта повітряних тривог мала такий вигляд: 

  • Харківська область;
  • Полтавська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Черкаська область;
  • Кіровоградська область;
  • Донецька область (частково);
  • Луганська область;
  • Крим. 
Карта повітряних тривог увечері 3 серпня. Фото: alerts.in.ua
Карта повітряних тривог увечері 3 серпня. Фото: alerts.in.ua

"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку! Існує загроза застосування авіаційного озброєння", — йдеться у повідомленні Повітряних сил. 

У Повітряних силах закликали, зокрема, жителів Харкова терміново пройти в укриття. 

Повідомлення про ракетну загрозу 3 серпня
Повідомлення про ракетну загрозу 3 серпня

22:38 Оголошено відбій ракетної небезпеки. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 3 серпня заявив, що наразі на фронті йдуть важкі бої. Попри опір окупантів, ЗСУ продовжують просуватися вперед.

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