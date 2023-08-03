Повітряна тривога ввечері 3 серпня: ракетна загроза

В Україні повітряна тривога: для яких областей оголошена ракетна загроза
У низці областей України увечері, 3 серпня, оголошена повітряна тривога. Українців попереджають про загрозу ракетного удару.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Де є ракетна загроза
Станом на 22:09 карта повітряних тривог мала такий вигляд:
- Харківська область;
- Полтавська область;
- Дніпропетровська область;
- Черкаська область;
- Кіровоградська область;
- Донецька область (частково);
- Луганська область;
- Крим.
"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку! Існує загроза застосування авіаційного озброєння", — йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У Повітряних силах закликали, зокрема, жителів Харкова терміново пройти в укриття.
22:38 Оголошено відбій ракетної небезпеки.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 3 серпня заявив, що наразі на фронті йдуть важкі бої. Попри опір окупантів, ЗСУ продовжують просуватися вперед.