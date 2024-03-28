Воздушная тревога в Украине 28 марта — какая угроза

Воздушная тревога

Воздушная тревога в четверг, 28 марта, охватила всю Украину. Россия подняла в небо самолет МиГ-31К

Об этом сообщили Воздушные силы.

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Воздушная тревога в Украине 28 марта

Обновлено 12:51. Мониторинговые каналы сообщают о ракете в направлении Киева.

Обновлено 12:23. Сообщается о пусках ракет в направлении Кривого Рога.

Также предупреждают об опасности Запорожье и Павлоград.

Обновлено 12:20. В небе зафиксировано уже два борта ракетоносителей МиГ-31К.

Также мониторинговые каналы сообщили об угрозе баллистики большой дальности с северного направления.

Воздушная тревога в Украине началась в 12:11 и охватила все регионы.

Воздушная тревога в Украине 28 марта

В Воздушных силах предупредили украинцев о ракетной опасности из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область).

Напомним, оккупационная армия РФ днем 27 марта и ночью 28 марта ударила по Харькову "шахедами" и авиабомбой. Под обстрел попала гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненые.

Кроме того, взрывы раздавались в Днепропетровской области. Под прицелом врага были Покровская и Марганецкая громады, а также сам Никополь. Известно о двух раненых.

Также враг атаковал Запорожье беспилотниками. Вражеский обстрел повредил большое количество частных домов, также два человека получили травмы.