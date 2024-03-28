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В Украине воздушная тревога — в небе вражеские самолеты

28 марта 2024 12:12
обновлено: 12:52
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Воздушная тревога в Украине 28 марта — какая угроза
Воздушная тревога
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Воздушная тревога в четверг, 28 марта, охватила всю Украину. Россия подняла в небо самолет МиГ-31К

Об этом сообщили Воздушные силы

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Воздушная тревога в Украине 28 марта

Обновлено 12:51. Мониторинговые каналы сообщают о ракете в направлении Киева.

Обновлено 12:23. Сообщается о пусках ракет в направлении Кривого Рога. 

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Также предупреждают об опасности Запорожье и Павлоград.

Обновлено 12:20. В небе зафиксировано уже два борта ракетоносителей МиГ-31К.

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Также мониторинговые каналы сообщили об угрозе баллистики большой дальности с северного направления.

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Воздушная тревога в Украине началась в 12:11 и охватила все регионы.

воздушная тревога в Украине 28 марта
Воздушная тревога в Украине 28 марта

В Воздушных силах предупредили украинцев о ракетной опасности из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область).

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Напомним, оккупационная армия РФ днем 27 марта и ночью 28 марта ударила по Харькову "шахедами" и авиабомбой. Под обстрел попала гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненые.

Кроме того, взрывы раздавались в Днепропетровской области. Под прицелом врага были Покровская и Марганецкая громады, а также сам Никополь. Известно о двух раненых.

Также враг атаковал Запорожье беспилотниками. Вражеский обстрел повредил большое количество частных домов, также два человека получили травмы.

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