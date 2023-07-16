В Украине воздушная тревога: угроза ракет и беспилотников
В Украине ночью, 16 июля, "покраснели" несколько областей — объявлена воздушная тревога. Есть угроза атаки ракет и беспилотников.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога в Украине ночью 16 июля
Мониторинговые каналы сообщают, что воздушная тревога звучит в нескольких областях Украины. Опасно сейчас в восточных областях Украины.
Сообщается, что существует угроза применения баллистического вооружения.
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Мониторинговые каналы сообщают, что есть угроза атаки вражеских беспилотников в Полтавской и Сумской областях.
Напомним, минувшей ночью 15 июля в Украине в большинстве областей звучала воздушная тревога. Взрывы гремели в Запорожье и Николаеве. Мониторинговые каналы писали об опасности внедрения баллистического вооружения.
Также мы писали, что в Черном море на боевом дежурстве находится 9 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп 12 ракет; в Азовском море — 1 вражеский корабль;