Воздушная тревога в Украине 18 июля — угроза ракетного обстрела

Ракета в небе. Фото: google

Во вторник, 18 июля, в ряде областей прозвучала воздушная тревога. Украинцев предупреждают об угрозе ракетных обстрелов.

Об этом сообщают мониторинговые группы.

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Воздушная тревога в Украине 18 июля

Во вторник, 18 июля, около 12:45 начала распространяться воздушная тревога. "Покраснели" следующие области:

Сумская,

Полтавская,

Днепропетровская,

Запорожская,

Харьковская,

Донецкая

Воздушная тревога на Украине 18 июля. Фото: скриншот

В воздушных силах предупредили восточные регионы об угрозе применения россиянами баллистического вооружения. В случае объявления тревоги — направляйтесь в укрытие.

13:27. В Воздушных силах сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

Напомним, в ночь на 18 июля в южных регионах Украины звучала воздушная тревога. Взрывы раздавались в Одесской и Николаевской областях.

Также ночью враг нанес удар по Харьковской области. Однако силы ПВО ликвидировали вражеский дрон.