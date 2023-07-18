Воздушная тревога в Украине 18 июля — угроза ракетного обстрела

В Украине воздушная тревога: угроза ракетных обстрелов
Во вторник, 18 июля, в ряде областей прозвучала воздушная тревога. Украинцев предупреждают об угрозе ракетных обстрелов.
Об этом сообщают мониторинговые группы.
Воздушная тревога в Украине 18 июля
Во вторник, 18 июля, около 12:45 начала распространяться воздушная тревога. "Покраснели" следующие области:
- Сумская,
- Полтавская,
- Днепропетровская,
- Запорожская,
- Харьковская,
- Донецкая
В воздушных силах предупредили восточные регионы об угрозе применения россиянами баллистического вооружения. В случае объявления тревоги — направляйтесь в укрытие.
13:27. В Воздушных силах сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.
Напомним, в ночь на 18 июля в южных регионах Украины звучала воздушная тревога. Взрывы раздавались в Одесской и Николаевской областях.
Также ночью враг нанес удар по Харьковской области. Однако силы ПВО ликвидировали вражеский дрон.