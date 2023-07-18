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В Украине воздушная тревога: угроза ракетных обстрелов

18 июля 2023 13:01
обновлено: 13:35
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Воздушная тревога в Украине 18 июля — угроза ракетного обстрела
Ракета в небе. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 18 июля, в ряде областей прозвучала воздушная тревога. Украинцев предупреждают об угрозе ракетных обстрелов.

Об этом сообщают мониторинговые группы.

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Воздушная тревога в Украине 18 июля

Во вторник, 18 июля, около 12:45 начала распространяться воздушная тревога. "Покраснели" следующие области:

  • Сумская,
  • Полтавская,
  • Днепропетровская,
  • Запорожская,
  • Харьковская,
  • Донецкая
воздушная тревога
Воздушная тревога на Украине 18 июля. Фото: скриншот

В воздушных силах предупредили восточные регионы об угрозе применения россиянами баллистического вооружения. В случае объявления тревоги — направляйтесь в укрытие.

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13:27. В Воздушных силах сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

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Напомним, в ночь на 18 июля в южных регионах Украины звучала воздушная тревога. Взрывы раздавались в Одесской и Николаевской областях.

Также ночью враг нанес удар по Харьковской области. Однако силы ПВО ликвидировали вражеский дрон.

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