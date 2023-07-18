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В Україні повітряна тривога: загроза ракетного обстрілу

18 липня 2023 13:01
оновлено: 13:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Повітряна тривога в Україні 18 липня — загроза ракетного обстрілу
Ракета в небі. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 18 липня, в низці областей прозвучала повітряна тривога. Українців попереджають про загрозу ракетного обстрілу.

Про це повідомляють моніторингові групи.

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Повітряна тривога в Україні 18 липня

У вівторок, 18 липня, близько 12:45 почала ширитись повітряна тривога. "Почервоніли" такі області:

  • Сумська,
  • Полтавська,
  • Дніпропетровська,
  • Запорізька,
  • Харківська,
  • Донецька
повітряна тривога
Повітряна тривога в Україні 18 липня. Фото: скріншот

У Повітряних силах попередили східні регіони про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння.  У разі оголошення тривоги  — прямуйте в укриття.

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скріншот

13:27. У Повітряних силах повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.

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Нагадаємо, у ніч проти 18 липня в південних регіонах України звучала повітряна тривога. Вибухи лунали в Одеській та Миколаївській областях.

Також вночі ворог завдав удару по Харківщині. Проте сили ППО ліквідували ворожий дрон. 

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