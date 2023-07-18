Повітряна тривога в Україні 18 липня — загроза ракетного обстрілу

Ракета в небі. Фото: google

У вівторок, 18 липня, в низці областей прозвучала повітряна тривога. Українців попереджають про загрозу ракетного обстрілу.

Про це повідомляють моніторингові групи.

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Повітряна тривога в Україні 18 липня

У вівторок, 18 липня, близько 12:45 почала ширитись повітряна тривога. "Почервоніли" такі області:

Сумська,

Полтавська,

Дніпропетровська,

Запорізька,

Харківська,

Донецька

Повітряна тривога в Україні 18 липня. Фото: скріншот

У Повітряних силах попередили східні регіони про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння. У разі оголошення тривоги — прямуйте в укриття.

13:27. У Повітряних силах повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Нагадаємо, у ніч проти 18 липня в південних регіонах України звучала повітряна тривога. Вибухи лунали в Одеській та Миколаївській областях.

Також вночі ворог завдав удару по Харківщині. Проте сили ППО ліквідували ворожий дрон.