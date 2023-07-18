Повітряна тривога в Україні 18 липня — загроза ракетного обстрілу

В Україні повітряна тривога: загроза ракетного обстрілу
У вівторок, 18 липня, в низці областей прозвучала повітряна тривога. Українців попереджають про загрозу ракетного обстрілу.
Про це повідомляють моніторингові групи.
Повітряна тривога в Україні 18 липня
У вівторок, 18 липня, близько 12:45 почала ширитись повітряна тривога. "Почервоніли" такі області:
- Сумська,
- Полтавська,
- Дніпропетровська,
- Запорізька,
- Харківська,
- Донецька
У Повітряних силах попередили східні регіони про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння. У разі оголошення тривоги — прямуйте в укриття.
13:27. У Повітряних силах повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Нагадаємо, у ніч проти 18 липня в південних регіонах України звучала повітряна тривога. Вибухи лунали в Одеській та Миколаївській областях.
Також вночі ворог завдав удару по Харківщині. Проте сили ППО ліквідували ворожий дрон.