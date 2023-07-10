В Украине воздушная тревога: угроза вражеских обстрелов
Вечером 10 июля в Украине объявлена воздушная тревога. Есть угроза атаки вражеских ракет и беспилотников.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога вечером 10 июля
Сообщается, что в Украине 10 июля в большинстве областей начала раздаваться воздушная тревога.
Воздушные силы сообщают о ракетной опасности в Черниговской, Сумской и Киевской областях.
23:34
Воздушные силы сообщают об угрозе баллистики.
Карта воздушных тревог выглядит следующим образом:
23:40
Мониторинговые каналы сообщают об отбоях по областям.
Карта воздушных тревог теперь следующая:
Напомним, утром 10 июля в Воздушных силах ВСУ сообщили, что зафиксирован взлет четырех истребителей РФ. В этой связи во многих областях Украины объявили воздушную тревогу.
Также мы писали, что в Украине 10 июля была объявлена воздушная тревога в нескольких областях Украины. Тревога звучала в 12 областях Украины.