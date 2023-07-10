Воздушная тревога в Киеве. Фото: REUTERS

Вечером 10 июля в Украине объявлена воздушная тревога. Есть угроза атаки вражеских ракет и беспилотников.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога вечером 10 июля

Сообщается, что в Украине 10 июля в большинстве областей начала раздаваться воздушная тревога.

Воздушные силы сообщают о ракетной опасности в Черниговской, Сумской и Киевской областях.

23:34

Воздушные силы сообщают об угрозе баллистики.

Карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

23:40

Мониторинговые каналы сообщают об отбоях по областям.

Карта воздушных тревог теперь следующая:

Напомним, утром 10 июля в Воздушных силах ВСУ сообщили, что зафиксирован взлет четырех истребителей РФ. В этой связи во многих областях Украины объявили воздушную тревогу.

Также мы писали, что в Украине 10 июля была объявлена воздушная тревога в нескольких областях Украины. Тревога звучала в 12 областях Украины.