В Україні повітряна тривога: загроза ворожого обстрілу
Ввечері, 10 липня, в Україні оголошено повітряну тривогу. Є загроза атаки ворожих ракет та безпілотників.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Повітряна тривога ввечері 10 липня
Повідомляєтся, що в Україні, 10 липня, у більшості областей почала лунати повітряна тривога.
Повітряні Сили повідомляють про ракетну небезпеку у Чернігівській, Сумській та Київській областях.
23:34
Повітряні сили повідомляють про загрозу балістики.
Наразі мапа повітряних тривог виглядає так:
23:40
Моніторингові канали повідомляють про відбої по областях.
Мапа повітряних тривог тепер така:
Нагадаємо, вранці 10 липня у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що зафіксовано зліт чотирьох винищувачів РФ. У зв'язку із цим у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу.
Також ми писали, що в Україні 10 липня було оголошено повітряну тривогу в кількох областях України. Тривога лунала у 12 областях України.