Повітряна тривога у Києві. Фото: REUTERS

Ввечері, 10 липня, в Україні оголошено повітряну тривогу. Є загроза атаки ворожих ракет та безпілотників.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога ввечері 10 липня

Повідомляєтся, що в Україні, 10 липня, у більшості областей почала лунати повітряна тривога.

Повітряні Сили повідомляють про ракетну небезпеку у Чернігівській, Сумській та Київській областях.

23:34

Повітряні сили повідомляють про загрозу балістики.

Наразі мапа повітряних тривог виглядає так:

23:40

Моніторингові канали повідомляють про відбої по областях.

Мапа повітряних тривог тепер така:

Нагадаємо, вранці 10 липня у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що зафіксовано зліт чотирьох винищувачів РФ. У зв'язку із цим у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу.

Також ми писали, що в Україні 10 липня було оголошено повітряну тривогу в кількох областях України. Тривога лунала у 12 областях України.