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В Украине предлагают продолжить мобилизацию и военное положение

1 мая 2023 21:21
b104d1a1-7cea-440b-eb19-d8dc997d7e00 - Виктория Полисан
В Украине предлагают продолжить мобилизацию и военное положение
Заседание Верховной Рады. Фото: УНИАН
b104d1a1-7cea-440b-eb19-d8dc997d7e00 - Виктория Полисан

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду новый законопроект, в котором предлагается продлить срок действия военного положения в Украине. Кроме этого, вероятно, продолжат мобилизацию в стране.

Об этом говорится на сайте Верховной рады.

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Детали законопроекта

Отмечается, что продлить военное положение в Украине хотят с 20 мая еще на 90 дней.

"Предлагается продлить срок действия военного положения в Украине с 05 часов 30 минут 20 мая 2023 года сроком на 90 суток", — говорится в документе.

Напомним, ранее мы сообщали, какие категории граждан не подлежат мобилизации.

Также эксперты объяснили законно ли заполнять пустые повестки на улице. Раньше можно было вручить их только по месту прописки. В настоящее время действуют другие правила и схемы мобилизации в Украине.

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