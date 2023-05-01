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В Україні пропонують продовжити мобілізацію та воєнний стан

1 травня 2023 21:21
b104d1a1-7cea-440b-eb19-d8dc997d7e00 - Вікторія Полісан
В Україні пропонують продовжити мобілізацію та воєнний стан
Засідання Верховної Ради. Фото: УНІАН
b104d1a1-7cea-440b-eb19-d8dc997d7e00 - Вікторія Полісан

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради новий законопроєкт, в якому пропонується продовжити термін дії воєнного стану в Україні. Крім цього, ймовірно, продовжать мобілізацію в країні.

Про це йдеться на сайті Верховної ради.

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Деталі законопроєкту

Зазначається, що продовжити воєнний стан в Україні хочуть з 20 травня ще на 90 днів.

"Пропонується продовжити термін дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб", — йдеться в документі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, які категорії громадян не підлягають мобілізації

Також експерти пояснили чи законно заповнювати пусті повістки на вулиці. Раніше можна було вручити їх тільки за місцем прописки. Наразі діють інші правила та схеми мобілізації в Україні.

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