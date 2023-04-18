В Украине начали расследование после обстрела Никополя: что известно

Правоохранители фиксируют последствия обстрелов Никополя 17 апреля. Фото: Днепропетровская областная прокуратура

В понедельник, 17 апреля, вооруженные силы РФ совершили артиллерийский обстрел Никополя, Днепропетровской области. Областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

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Что известно

По данным следствия, 17 апреля оккупанты совершили артиллерийский обстрел Никополя. В результате вражеского обстрела получил осколочные ранения местный житель.

Кроме того, повреждения получили детско-юношеская спортивная школа, общежитие, автостоянка, многоэтажки, частные дома, хозяйственные сооружения, автомобили и линии электропередач.

По предварительным данным, огонь по гражданским объектам велся из ствольной артиллерии.

Последствия обстрелов Никополя 17 апреля. Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Последствия обстрелов Никополя 17 апреля. Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Последствия обстрелов Никополя 17 апреля. Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Последствия обстрелов Никополя 17 апреля. Фото: Днепропетровская областная прокуратура 1/4 _ 4

Последствия вооруженной агрессии РФ фиксировали прокуроры совместно со следователями полиции.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 16 апреля, на Пасху россияне по тяжелой артиллерии ударили по храму в Никополе Днепропетровской области. В результате обстрела ранены.