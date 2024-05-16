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В Украине началось серийное производство ударных дронов с "машинным зрением" — что они могут

16 мая 2024 22:05
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Запуск производства дронов с системой "машинного зрения"
Военные дроны. Фото: Армия.
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Украинский производитель FPV-дронов Vyriy drone начал серийное производство ударных дронов с "машинным зрением". Они имеют систему донаведения на цель и способны ее атаковать и захватывать автоматически, без вмешательства пилота.

Об этом заявил директор компании Алексей Бабенко в программе "Военного телевидения Украины".

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Запуск производства дронов с системой "машинного зрения"

Бабенко рассказал, что недавно компании удалось запустить серийное производство FPV-дронов с тепловизором и системой "машинного зрения". Ожидается, что к концу месяца они выпустят несколько тысяч аппаратов.

По его словам, наибольшей сложностью в производстве является снабжение комплектующих. А одним из самых сложных элементов системы является захват замаскированной техники и пехоты.

"Начнем с поиска цели. Очень сложно найти зеленый танк в зеленом поле и человеке, и искусственном интеллекте. Особенно из-за плохой камеры FPV-дрона. Поэтому мы сделали просто: поставили тепловизор и начали искать белую точку на черном фоне, что облегчило задачу в разы", — говорит директор компании Vyriy drone.

В чем особенность FPV-дронов

Директор компании рассказал, что система "машинного зрения" позволяет автоматически захватить цель и попасть в нее без вмешательства пилота, что должно значительно повысить эффективность применения и помочь обойти вражеские системы радиоэлектронной борьбы.

Напомним, что бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ежедневно уничтожают большое количество российских оккупантов и вражеской техники. Они показали, как бьют по врагу и не разрешают ему закрепиться на позициях.

Также ранее мы писали о том, как бойцы спецподразделения "Кабул 9" Главного управления разведки Министерства обороны Украины с помощью FPV-дронов ликвидировали шесть единиц военной техники и состав боеприпасов российских оккупантов на Запорожском направлении. Кроме того, удалось уничтожить и скопление солдат РФ.

Украина
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дроны
война в Украине
війна
производство
FPV-дроны

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