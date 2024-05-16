Бійці ГУР показали кадри вдалого полювання FPV-дронів на російську техніку

Прицільне знищення російського складу боєприпасів дронами ГУР. Фото: скриншот

Бійці спецпідрозділу "Кабул 9" Головного управління розвідки Міністерства оборони України за допомогою FPV-дронів ліквідували шість одиниць військової техніки та склад боєприпасів російських окупантів на Запорізькому напрямку. Крім того, вдалося знищити й скупчення солдатів РФ.

Відповідне відео опублікувало ГУР в Facebook у середу, 15 квітня.

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Бійці розповіли, що за два дні на Запорізькому напрямку "відмінусували" в росіян:

вантажівку "Урал" — 2 шт.;

УАЗ "Буханка" — 2 шт.;

БТР — 1 шт.;

Багі — 1 шт.;

склад боєприпасів.

"Також було завдано удару по скупченню особового складу окупантів", — додали в ГУР.

Нагадаємо, що російські війська на українській землі втрачають багато своїх бійців і техніки. За даними Генштабу ЗСУ, станом на 15 травня 2024 року українські захисники ліквідували майже пів мільйона окупантів.

Також ми писали, що Сили оборони України показали ефектне знищення ворога. На кадрах можна побачити майстерно виконану роботу українських захисників.

Додамо, що в ДПСУ теж похизувалися відео зі знищення російських загарбників. Прикордонники бригади "Помста" успішно відбили російський штурм на Куп'янському напрямку.