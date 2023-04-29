В Украине упростят регистрацию места жительства для людей с оккупированных территорий

Разрушен дом в результате обстрелов россиян в Херсонской области. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упрощении процедуры регистрации места жительства для лиц, жилье которых расположено на временно оккупированной территории или на территориях, где ведутся боевые действия.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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По словам Лубинца, отныне лицо, место жительства которого зарегистрировано или задекларировано в жилье, расположенном на временно оккупированной территории или на территориях, где ведутся боевые действия, может задекларировать или зарегистрировать место своего проживания без снятия с регистрации места своего предыдущего проживания.

Кроме того, такие лица могут оформить, обменять документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, или документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее специальный статус, вклеить фото при достижении соответствующего возраста в паспорт гражданина Украины, обратившись в центральный орган исполнительной власти, что реализует государственную политику в сферах миграции (иммиграции и эмиграции);

Уполномоченный отметил, что закон №3054-IX также предусматривает упрощенную процедуру регистрации места жительства детей-переселенцев.

В таком случае, на период временной оккупации местом регистрации таких детей будет считаться зарегистрированное место жительства их родителей или других законных представителей или одного из них, с кем проживает ребенок.

А в случае, если место жительства родителей или других законных представителей ребенка зарегистрировано или задекларировано по разным адресам, подается письменное заявление законного представителя, с которым проживает ребенок.

"Этот закон будет способствовать защите прав граждан Украины, в том числе детей, и упростит их доступ к социальным, административным и другим гарантированным государством услугам", — подчеркнул Лубинец.

Напомним, что в Мариуполе оккупанты выгоняют людей из квартир и массово сносят дома. Они называют это "ремонтом".