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В Україні спростять реєстрацію місця проживання для людей з окупованих територій

29 квітня 2023 14:55
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В Україні спростять реєстрацію місця проживання для людей з окупованих територій
Зруйнований будинок внаслідок обстрілів росіян у Херсонській області. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо спрощення процедури реєстрації місця проживання для осіб, житло яких розташоване на тимчасово окупованій території або на територіях, де ведуться (велися) бойові дії.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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Як тепер відбуватиметься реєстрація житла

За словами Лубінця, відтепер особа, місце проживання якої зареєстроване або задеклароване в житлі, розташованому на тимчасово окупованій території або на територіях, де ведуться (велися) бойові дії, може задекларувати або зареєструвати місце свого проживання без зняття з реєстрації місця свого попереднього проживання.

Окрім того, такі особи можуть оформити, обміняти документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, вклеїти фото при досягненні відповідного віку в паспорт громадянина України, звернувшись до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сферах міграції (імміграції та еміграції);

Уповноважений відзначив, що закон № 3054-IX також передбачає спрощену процедуру реєстрації місця проживання дітей-переселенців.

У такому випадку, на період тимчасової окупації місцем реєстрації таких дітей вважатиметься зареєстроване місце проживання їхніх батьків чи інших законних представників, або ж одного з них, з ким мешкає дитина.

А в разі, якщо місце проживання батьків або інших законних представників дитини зареєстровано або задекларовано за різними адресами, подається письмова заява законного представника, з яким мешкає дитина.

"Цей закон сприятиме захисту прав громадян України, в тому числі дітей, і спростить їхній доступ до соціальних, адміністративних та інших гарантованих державою послуг", — наголосив Лубінець.

Нагадаємо, що у Маріуполі окупанти виганяють людей із квартир і масово зносять будинки. Вони називають це "ремонтом". 

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