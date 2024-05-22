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В Украине судили белоруса, который готовил ракетные удары РФ по энергетике на Киевщине

22 мая 2024 20:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Агент ГРУ готовили удары по энергетике Киевщины
Энергетический объект. Иллюстративное фото: открытые источники
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине приговорили к 15 годам заключения агента российского ГРУ. Он готовил удары России по энергетической инфраструктуре Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в среду, 22 мая.

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Готовил удары РФ по энергетике Украины

"Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил гражданин Республики Беларусь, по заданию российской военной разведки приехавший в Украину для корректировки ударов по энергетической инфраструктуре", — говорится в сообщении.

Известно, что СБУ задержала мужчину в январе 2024 года при попытках установить GPS-трекеры на опоры линий электропередач, питающих Киевскую агломерацию. По их сигналам оккупанты хотели скорректировать прицельный удар по энергообъектам, в том числе с применением дронов-камикадзе.

Правоохранители выяснили, что в течение 2014-2017 годов белорус находился в составе группировок "Л/ДНР" и принимал участие в боевых действиях против сил АТО на востоке. А в начале Великой войны он вступил в ЧВК "Вагнер", в составе которой штурмовал Бахмут и поселки рядом.

Позже иностранец вернулся на родину, где получил задание от куратора по ГРУ по подготовке диверсий в Украине. По прибытии в Ровенскую область его задержала СБУ.

Во время суда ему назначили 15 лет заключения с конфискацией имущества. Его признали виновным в диверсии и участии в террористической организации.

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Скриншот поста СБУ

Напомним, в Украине осудили участников агентурной сети ФСБ России, действовавшей в Харьковской области. Они готовили ракетные удары по базам спецназовцев ГУР.

Также мы писали, что СБУ задержала российских агентов, которые приводили ракеты в Кривой Рог Днепропетровской области.

Беларусь
суд
ЧВК Вагнера
диверсия
война в Украине
Россия

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