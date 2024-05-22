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В Україні судили білоруса, який готував ракетні удари РФ по енергетиці на Київщині

22 травня 2024 20:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Агент ГРУ готували удари по енергетиці Київщини
Енергетичний об'єкт. Ілюстративне фото: відкриті джерела
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні засудили до 15 років ув'язнення агента російського ГРУ. Він готував удари Росії по енергетичній інфраструктурі України.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram в середу, 22 травня.

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"Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав громадянин Республіки Білорусь, який за завданням російської воєнної розвідки приїхав в Україну для коригування ударів по енергетичній інфраструктурі", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що СБУ затримала чоловіка у січні 2024 року під час спроб встановити GPS-трекери на опори ліній електропередач, які живлять Київську агломерацію. За їхніми сигналами окупанти хотіли скоригувати прицільний удар по енергооб’єктах, у тому числі із застосуванням дронів-камікадзе.

Правоохоронці з'ясували, що протягом 2014-2017 років білорус перебував у складі угруповань "Л/ДНР" й брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході. А на початку Великої війни він вступив до ПВК "Вагнер", у складі якої штурмував Бахмут й прилеглі селища.

Згодом іноземець повернувся на батьківщину, де отримав завдання від куратора з ГРУ щодо підготовки диверсій в Україні. Після прибуття на Рівненщину його затримала СБУ.

Під час суду йому призначили 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Його визнали винним у диверсії та участі у терористичній організації.

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Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, в Україні засудили учасників агентурної мережі ФСБ Росії, яка діяла на Харківщині. Вони готували ракетні удари по базах спецпризначенців ГУР.

Також ми писали, що СБУ затримала російських агентів, які наводили ракети на Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Білорусь
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ПВК Вагнера
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