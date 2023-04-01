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В Україні внаслідок військових дій рф загинули майже 500 дітей

1 квітня 2023 09:58
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
В Україні загинуло майже 500 дітей
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

В Україні внаслідок військових дій рф загинули майже 500 дітей. Та близько 1000 дітей отримали поранення різного ступеня важкості.

Про це інформує Офіс Генпрокурора.

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В Україні загинули майже 500 дітей

Станом на ранок 1 квітня 2023 року понад 1411 дітей народжено в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 467 дітей загинуло та понад 944 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Повідомляють, що ці цифри не остаточні. Триває робота з їх розміщенням у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше народилося дітей у Донецькій області — 448, Харківській — 275, Київській — 127, Херсонській — 94, Запорізькій — 88, Миколаївській — 85, Чернігівській — 68, Луганській — 66, Дніпропетровській — 66.

Ворогом 31 березня внаслідок артилерійського обстрілу загинув 5-місячний хлопчик в м. Авдіївка Донецької області.
 
28 березня внаслідок обстрілу військами держави-агресора с. Колісниківська Харківської області поранено 13-річного хлопчика.

Нагадаємо, у Луганській області загарбники продовжують використовувати цивільну інфраструктуру у своїх цілях. Вони примусово висиляють людей з їхніх осель. 

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