В Украине зафиксировали вражеские БпЛА: что известно

Беспилотник

Сегодня вечером, 30 марта, в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога. В небе были зафиксированы вражеские БпЛА.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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В настоящее время существует угроза пуска беспилотников с Северного направления. Украинцев призвали следить за сигналами воздушной тревоги.

Несколько вражеских воздушных целей было зафиксировано над Черниговской и Сумской областями.

Общественный деятель Андрей Смолий сообщил, что вражеские цели — это беспилотники "Shahed". По его словам, тревогу следует ожидать еще в нескольких областях.

Сейчас воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях.

По состоянию на 21:57 воздушную тревогу объявили в Киеве и области. Мониторинговые Telegram-каналы пишут об угрозе удара БпЛА.

Напомним, в россии заявили о создании наземного дрона "Еж". Директор конструкторского бюро "Спектр Инжиниринг" Андрей Братеньков заявил, что он способен повреждать бронированную технику.