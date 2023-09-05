В Украине погиб доброволец из Колумбии, — EI Tiempo

Доброволец из Колумбии Алехандро Эррера Эвиа. Фото: соцсети

В боях за Украину погиб доброволец из Колумбии Алехандро Эррера Эвиа. Он работал в прокуратуре и Корпусе технических расследований.

Об этом сообщает издание EI Tiempo.

Читайте также:

В Украине погиб доброволец из Колумбии

Издание пишет, что погибший был профессиональным военным, работал в прокуратуре и Корпусе технического расследования.

В декабре прошлого года он упаковал чемоданы и, несмотря на просьбы семьи, поехал в Украину, чтобы вступить в ряды военных формирований, помогающих армии страны.

Он предупреждал колумбийцев, котррые планируют присоединиться к военным группировкам.

"Хорошо проанализируйте, это не для того, чтобы смутить вас, а потому, что если вы приедете, то придите психологически готовыми к тому, с чем вам придется столкнуться", — написал он в Facebook.

Посольство Колумбии в Польше уже связалось с семьей. Им сообщили, что процесс доставки тела может длиться до трех месяцев.

Напомним, из могилы украинского пилота Андрея Пильщикова на позывной "Джус" неизвестные украли боевые шевроны. Их в знак уважения и благодарности оставили его боевые собратья. Девушка погибшего воина Мелания Подоляк требует вернуть их.