В Украине осудили оккупанта, который расстрелял гражданского на Киевщине

Суд над оккупантом. Фото: Слідство Інфо

В Украине судили оккупанта, который расстрелял гражданский автомобиль вблизи Бучи Киевской области во время боев за столицу в начале 2022 года. Тогда в результате этих действий рашиста погиб мужчина.

Об этом сообщила СБУ в Telegram в среду, 17 апреля.

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Речь идет о 29-летнем контрактнике из 331-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил России Радика Гукасяна.

Расследование выяснило, что россиянин принимал участие в полномасштабной войне против Украины с самого начала. На Киевщине он вместе с другими оккупантами обстреливал и воровал вещи в жилье местных жителей, а награбленное имущество отправлял в РФ.

"Во время боев за Киев он вместе с другими рашистами расстрелял гражданское авто вблизи Бучи, в результате чего погиб водитель", — говорится в сообщении.

После этого, чтобы скрыть преступление, оккупанты закопали тело убитого мужчины в лесу.

СБУ отметила, что Гукасяна взяли в плен во время боев на Херсонском направлении в августе 2022 года.

Осужденный оккупант. Фото: СБУ

По материалам СБУ, Гукасян признан виновным в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством по предварительному сговору группой лиц.

Учитывая сотрудничество со следствием, оккупанта приговорили к 12 годам тюрьмы.

Скриншот сообщения СБУ

Скриншот сообщения СБУ

Напомним, гражданин Украины подал иск против россиян в суд в Аргентине. Он заявил, что его пытали на временно оккупированной территории Украины.

Также мы писали, что бывший директор управления спецрасследований Министерства юстиции США Эли Розенбаум заявил, что специальный трибунал для России будет создан уже в этом году.