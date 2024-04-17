В Україні засудили окупанта, який розстріляв цивільного на Київщині

Суд над окупантом. Фото: Слідство Інфо

В Україні судили окупанта, який розстріляв цивільне авто поблизу Бучі Київської області під час боїв за столицю на початку 2022 року. Тоді внаслідок цих дій рашиста загинув чоловік.

Про це повідомила СБУ в Telegram в середу, 17 квітня.

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Мова йде про 29-річного контрактника із 331-го парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії збройних сил Росії Радіка Гукасяна.

Розслідування з'ясувало, що росіянин брав участь у повномасштабній війні проти України від самого початку. На Київщині він разом з іншими окупантами обстрілював та крав речі в житлі місцевих мешканців, а награбоване майно відправляв до РФ.

"Під час боїв за Київ він разом з іншими рашистами розстріляв цивільне авто поблизу Бучі, внаслідок чого загинув водій", — йдеться у повідомленні.

Після цього, аби приховати злочин, окупанти закопали тіло вбитого чоловіка у лісі.

СБУ зауважила, що Гукасяна взяли у полон під час боїв на Херсонському напрямку у серпні 2022 року.

Засуджений окупант. Фото: СБУ

За матеріалами СБУ, Гукасяна визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством за попередньою змовою групою осіб.

Враховуючи співпрацю зі слідством, окупанта засудили до 12 років в'язниці.

Скриншот допису СБУ

Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, громадянин України подав позов проти росіян до суду в Аргентині. Він заявив, що його катували на тимчасово окупованій території України.

Також ми писали, що колишній директор управління спецрозслідувань Міністерства юстиції США Елі Розенбаум заявив, що спеціальний трибунал для Росії створять вже цього року.