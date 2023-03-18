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В Украине осудили оккупантов, которых взяли в плен под Бахмутом и Угледаром

18 марта 2023 12:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Среди осужденных оккупантов — командир мотострелкового взвода 2-го армейского корпуса рф
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

По материалам Службы безопасности Украины тюремные сроки получили еще четыре российских оккупанта. Их взяли в плен под Бахмутом и Угледаром Донецкой области.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Подробности

"В результате следственно-оперативных действий собраны обоснованные доказательства вины еще четырех боевиков, которые воевали против Украины в составе подразделений Южного военного округа ВС рф", — говорится в сообщении.

Одному из фигурантов суд назначил 10 лет заключения, а остальным трем — 12 лет.

Среди осужденных оккупантов — командир мотострелкового взвода 2-го армейского корпуса рф.

С 2014 года он активно участвовал в боевых действиях против сил АТО. После начала полномасштабного вторжения россии в Украину осужденный давал приказы обстрелять украинские города на востоке из самоходных артиллерийских установок "Пион".

Еще один российский оккупант после 24 февраля 2022 штурмовал населенные пункты в Донецкой и Луганской областях.

По материалам СБУ также осужден военный рф, который в составе пятой отдельной мотострелковой бригады "Оплот" участвовал в попытках захвата поселка Большая Новоселка.

"Кроме этого, реальный срок заключения получил боевик, который с 2014 года находился в составе созданного агрессором "разведывательного управления республиканской гвардии днр". В рядах террористов он охранял российские тюрьмы, где незаконно удерживали участников движения сопротивления, а после полномасштабного вторжения атаковал украинские города на восточном фронте", — рассказали в СБУ.

Суд признал задержанных виновными по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • Ст. 111 (государственная измена);
  • ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);
  • ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях).

Осужденные оккупанты

Напомним, суд принял решение по делу российского военнослужащего, который в марте прошлого года бомбил телебашню в Харькове. Оккупант проведет за решеткой 12 лет.

Также мы писали, что в Волынской области осудили коллаборанта, который сдавал россиянам информацию о военных объектах региона. Бывшему военному определили наказание в размере 14 лет лишения свободы.

Добавим, в Сумской области к 10 годам лишения свободы приговорен российский военнослужащий. Оккупант угрожал оружием и отбирал ценные вещи у мирных украинцев.

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