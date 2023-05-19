В Украине осудили "вагнеровцев" и российского разведчика, атаковавших Бахмут
Сегодня, 19 мая, СБУ сообщили, что тюремный срок получили "вагнеровец" и разведчик оккупационной группировки "Шторм". Они штурмовали украинские города на востоке Украины.
Об этом информирует СБУ.
Тюремный срок для оккупантов
Служба безопасности собрала доказательную базу на еще двух участников российских оккупационных группировок, атаковавших Бахмут. Оба злоумышленника были взяты в плен во время боевых действий на Бахмутском направлении.
Суд назначил им наказание в виде 9 и 10 лет заключения.
Одним из осужденных является 23-летний бывший заключенный, отбывавший наказание в тюменской исправительной колонии за изнасилование. В октябре 2022 года представители ПИК "Вагнер" предложили ему подписать контракт. За это ему пообещали 200 тысяч рублей и аннулирование судимости. Однако уже в начале декабря прошлого года наемника перебросили на восточный фронт, где через несколько дней он попал в плен украинских защитников.
Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 447 Уголовного кодекса Украины (наемность).
Другой преступник — житель Луганщины, который до начала полномасштабного вторжения вошел в состав оккупационных подразделений Южного военного округа ВС РФ. Находясь на военной службе снайпером, а затем разведчиком, активно участвовал в боевых действиях в районах Рубежного, Лисичанска и Попасной. В начале этого года он прошел спецподготовку и был причислен к оккупационному отряду "Шторм", который был сформирован агрессором для прорыва позиций Сил обороны в районе Бахмута. В марте ВСУ задержали боевика во время боестолкновения вблизи украинского города.
На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
▪️ ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях).
Напомним, что в пятницу, 19 мая, Служба безопасности Украины сообщила, что собрала доказательную базу на заместителя командующего воздушно-десантными войсками РФ генерал-лейтенанта Анатолия Концевого. Он участвует в агрессивной войне против Украины. Его обвиняют в приказе уничтожить украинский самый большой самолет в мире "Мрія".
Офис Генпрокурора Украины сообщил, что экс-мэр Рубежного получил приговор за коллаборационизм. Он приговорен к 10 годам лишения свободы.