В Украине осудили "вагнеровцев" и российского разведчика, атаковавших Бахмут

Российские войска в поле боя. Фото: росСМИ

Сегодня, 19 мая, СБУ сообщили, что тюремный срок получили "вагнеровец" и разведчик оккупационной группировки "Шторм". Они штурмовали украинские города на востоке Украины.

Об этом информирует СБУ.

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Служба безопасности собрала доказательную базу на еще двух участников российских оккупационных группировок, атаковавших Бахмут. Оба злоумышленника были взяты в плен во время боевых действий на Бахмутском направлении.

Суд назначил им наказание в виде 9 и 10 лет заключения.

Одним из осужденных является 23-летний бывший заключенный, отбывавший наказание в тюменской исправительной колонии за изнасилование. В октябре 2022 года представители ПИК "Вагнер" предложили ему подписать контракт. За это ему пообещали 200 тысяч рублей и аннулирование судимости. Однако уже в начале декабря прошлого года наемника перебросили на восточный фронт, где через несколько дней он попал в плен украинских защитников.

Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 447 Уголовного кодекса Украины (наемность).

Другой преступник — житель Луганщины, который до начала полномасштабного вторжения вошел в состав оккупационных подразделений Южного военного округа ВС РФ. Находясь на военной службе снайпером, а затем разведчиком, активно участвовал в боевых действиях в районах Рубежного, Лисичанска и Попасной. В начале этого года он прошел спецподготовку и был причислен к оккупационному отряду "Шторм", который был сформирован агрессором для прорыва позиций Сил обороны в районе Бахмута. В марте ВСУ задержали боевика во время боестолкновения вблизи украинского города.

"Вагнеровец" и российский разведчик, атаковавшие Бахмут. Фото: СБУ

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

▪️ ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях).

Напомним, что в пятницу, 19 мая, Служба безопасности Украины сообщила, что собрала доказательную базу на заместителя командующего воздушно-десантными войсками РФ генерал-лейтенанта Анатолия Концевого. Он участвует в агрессивной войне против Украины. Его обвиняют в приказе уничтожить украинский самый большой самолет в мире "Мрія".

Офис Генпрокурора Украины сообщил, что экс-мэр Рубежного получил приговор за коллаборационизм. Он приговорен к 10 годам лишения свободы.