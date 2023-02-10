В Украине завершилась масштабная воздушная тревога — последствия атаки рф

В большинстве областей объявлен отбой

В Украине объявлен отбой масштабной воздушной тревоги, которая началась около 8:30. Пока известно, что большинство воздушных целей врага успешно сбиты силами ПВО.

Об этом сообщают главы областных военных администраций.

Последствия вражеской атаки

Известно, что взрывы были зафиксированы в Кривом Роге, Днепре, Одессе, Николаеве, Харькове, Ивано-Франковске, Хмельницке, Виннице, Львове, Полтавской, Кировоградской и столице Украины — Киеве.

Так, по информации столичного городского головы Виталия Кличко, силы противовоздушной обороны сбили над Киевом 10 вражеских ракет. Известно, что обломки российских ракет повредили автомобиль и крышу частного дома в Голосеевском районе.

Известно, что на Львовщине, недалеко от села Козлов, вражеская ракета упала возле автобусной остановки. К счастью, она не разорвалась.

"Чрезвычайники работают над ее обезвреживанием. По предварительной информации, жертв или пострадавших нет", — написал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Из-за этого движение для транспортных средств там перекрыли. Патрульные направляют автомобили, следующие из Киева через населенные пункты Буск и Красное. Транспортные средства, которые едут в направлении столицы, направляются через населенный пункт Великоселки, на автодорогу Тернополь — Львов — Рава-Русская.

А вот в Харькове из-за ракетного удара россии пострадали восемь гражданских лиц, двое из них — в тяжелом состоянии. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь.

Под вражеским огнем была и Одеская область. К счастью, силам противовоздушной обороны удалось сбить над регионом 13 российских ракет. Об этом в своем Telegram рассказал глава Одесской ОВА Максим Марченко.

О сбитых вражеских ракетах над Кривым Рогом рассказал глава ОВА Александр Вилкул. По его словам, силами ПВО были сбиты четыре вражеских ракеты, в том числе три в районе города.

Пока известно о падении фрагментов на территорию частного сектора. Больших разрушений нет, к счастью, люди не пострадали.

Однако в Укрэнерго рассказали о попадании ракетами по нескольким объектам энергоинфраструктуры.

"К сожалению, имеем попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях", — говорят специалисты.

В 11:05 стало известно еще о нескольких взрывах в Хмельнитчине. В городе начались перебои с электроснабжением.

Известно, что из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях были применены экстренные отключения света.

"Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", — написали в ДТЭК.

Напомним, ранее в Киевской городской военной администрации призвали граждан не фотографировать и не снимать полет ракет. В КМВА отмечают, что враг использует украинские сети для координации полета враждебных целей.