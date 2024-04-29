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В Украине увеличили численность военных Госпогранслужбы — что известно

29 апреля 2024 19:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Украине увеличили численность военных Госпогранслужбы - будет новая модель охраны границы
Пограничник недалеко от госграницы. Иллюстративное фото: Госпогранслужба
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В связи с растущей угрозой Украина принимает меры по усилению охраны своей границы. С учетом активной работы Государственной пограничной службы по созданию новых подразделений бригадного типа, расширение численности пограничников становится необходимостью в современных условиях.

Об этом рассказал пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в интервью Укринформу.

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В частности, Демченко отметил, что развертывание новых подразделений бригадного типа направлено на создание эффективных сил, которые смогут выполнять боевые задачи и защищать границу вооруженным способом.

"Это уже не будет та модель охраны, которая была раньше. Это уже будет военная составляющая", — подчеркнул он.

Демченко также отметил, что созданы уже две бригады - "Стальная граница" и "Месть", которые активно осуществляют оборонные операции на линиях фронта. Однако это только начало, поскольку планируется наращивать количество таких подразделений для обеспечения эффективной обороны границы.

"В любом случае будет новая модель охраны границы: не защита, а именно оборона", — подчеркнул Демченко.

Подразделения Госпогранслужбы будут первыми, кто будет сталкиваться с возможными угрозами на границе, поэтому им предоставляются мощные средства для отражения любых атак врага.

Напомним, что по состоянию на конец апреля русские захватчики не перестают обстреливать границу. Кроме того, в прифронтовые области постоянно пытаются заходить вражеские диверсионно-разведывательные группы. Однако что касается возможного наступления, то у России недостаточно для этого ресурсов.

Также мы рассказывали, что пограничники ликвидировали точными выстрелами из миномета двух оккупантов на Купянском направлении.

граница
пограничники
мобилизация
охрана
война в Украине

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