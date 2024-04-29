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У ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з РФ та оцінили можливість повторного наступу

29 квітня 2024 14:53
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з РФ та оцінили можливість повторного наступу
Андрій Демченко. Фото: ДПСУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Станом на сьогодні російські загарбники не перестають обстрілювати кордон. Крім того, у прифронтові області постійно намагаються заходити ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Однак що стосується можливого наступу, то Росія має недостатньо для цього ресурсів.

Про це сказав представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в інтерв'ю Укрінформу.

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Ситуація на кордоні з РФ

"Щодня обстрілюються прикордонні області. Туди постійно заходять ворожі диверсійно-розвідувальні групи", — сказав Демченко, говорячи про ситуацію на кордоні з РФ.

Коментуючи активність ворожих ДРГ, він додав, що їхня діяльність посилилася з початку 2023 року. Спочатку диверсантів фіксували на Чернігівщині, нині найбільша їхня активність — на Сумщині.

Наприклад, за словами Демченка, кілька днів тому російська диверсійна група у складі 10 людей намагалася замінувати прикордонні колії. Проте прикордонники викрили супротивника та вступили з ним у стрілецький бій.

"Під тиском ворог відійшов за лінію кордону. На щастя, з наших хлопців у цьому бою ніхто не загинув", — сказав Демченко.

Можливий повторний наступ РФ

Зрештою, як розповів Демченко, РФ зараз недостатня кількість ресурсів для проведення повторного широкомасштабного наступу. Однак ймовірність провокацій можлива.

"Може бути маневр, що відволікає, щоб ми біля кордону тримали необхідну кількість сил і не перекидали наші сили на лінію фронту, де ведуться повномасштабні бойові дії", — сказав Демченко.

Нагадаємо, до кордону з Сумською областю прибули чотири батальйони чеченців. Нині вони знаходяться за 150-200 км від України.

Також стало відомо, що російські загарбники будують нову злітно-посадкову смугу біля селища Олексіївка у Бєлгородській області РФ. Населений пункт знаходиться за 75 кілометрів від кордону з Україною і вже став вузлом для західного угруповання росіян.

війна
кордон
прикордонники
війна в Україні
Росія
ДПСУ
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