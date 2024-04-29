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В Україні збільшили чисельність військових Держприкордонслужби — що відомо

29 квітня 2024 19:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
В Україні збільшили чисельність військових Держприкордонслужби — буде нова модель охорони кордону
Прикордонник неподалік держкордону. Ілюстративне фото: Держприкордонслужба
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У зв'язку зі зростаючою загрозою Україна вживає заходів для посилення охорони свого кордону. З урахуванням активної роботи Державної прикордонної служби у створенні нових підрозділів бригадного типу, розширення чисельності прикордонників стає необхідністю в сучасних умовах.

Про це розповів прессекретар ДПСУ Андрій Демченко в інтерв'ю Укрінформу.

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Посилення охорони на кордоні

Зокрема, Демченко зазначив, що розгортання нових підрозділів бригадного типу спрямоване на створення ефективних сил, які зможуть виконувати бойові завдання та захищати кордон збройним способом.

"Це вже не буде та модель охорони, яка була раніше. Це вже буде військова складова", — підкреслив він.

Демченко також зазначив, що створені вже дві бригади — "Сталевий кордон" та "Помста", які активно здійснюють оборонні операції на лініях фронту. Проте це лише початок, оскільки планується далі нарощувати кількість таких підрозділів для забезпечення ефективної оборони кордону.

"У будь-якому випадку буде нова модель охорони кордону: не захист, а саме оборона", — наголосив Демченко.

Підрозділи Держприкордонслужби будуть першими, хто стикатиметься з можливими загрозами на кордоні, тому їм надаються потужні засоби для відбиття будь-яких атак ворога.

Нагадаємо, що станом на кінець квітня російські загарбники не перестають обстрілювати кордон. Крім того, у прифронтові області постійно намагаються заходити ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Однак що стосується можливого наступу, то Росія має недостатньо для цього ресурсів.

Також ми розповідали про те, що прикордонники ліквідували влучними пострілами із міномета двох окупантів на Куп’янському напрямку. 

кордон
прикордонники
мобілізація
охорона
війна в Україні

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