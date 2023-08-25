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В Украине снова объявили воздушную тревогу: зафиксирована ракетная опасность

25 августа 2023 20:24
обновлено: 20:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Украине снова объявили воздушную тревогу: зафиксирована ракетная опасность
МиГ-31К. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В пятницу, 25 августа по Украине в третий раз объявили масштабную воздушную тревогу. Зафиксирован взлет истребителей с РФ.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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В Воздушных силах сообщили, что зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К. Существует ракетная опасность по все территории страны.

скриншот
Сообщение воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Пр состоянию на 20:24 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Воздушная тревога
Воздушная тревога в Украине. Фото: Карта воздушных тревог

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты продолжали вести обстрелы гражданского населения Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области. Сегодня утром в 06:30 враг обстрелял с. Подолы Купянского района, где был ранен 59-летний мирный мужчина.

Также мы писали, что ночью 24 августа в Днепре прогремели мощные взрывы. Россияне ударили по городу ракетами.

Добавим, в среду, 23 августа, российские оккупанты атаковали Сумскую область. Вражеским ударом было разрушено учебное заведение.

 

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