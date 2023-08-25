В Украине снова объявили воздушную тревогу: зафиксирована ракетная опасность
В пятницу, 25 августа по Украине в третий раз объявили масштабную воздушную тревогу. Зафиксирован взлет истребителей с РФ.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога по Украине
В Воздушных силах сообщили, что зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К. Существует ракетная опасность по все территории страны.
Пр состоянию на 20:24 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:
Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты продолжали вести обстрелы гражданского населения Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области. Сегодня утром в 06:30 враг обстрелял с. Подолы Купянского района, где был ранен 59-летний мирный мужчина.
Также мы писали, что ночью 24 августа в Днепре прогремели мощные взрывы. Россияне ударили по городу ракетами.
Добавим, в среду, 23 августа, российские оккупанты атаковали Сумскую область. Вражеским ударом было разрушено учебное заведение.