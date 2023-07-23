Повторная воздушная тревога в Украине: подробности

В Украине снова воздушная тревога: опасно на востоке и юге
Под утро 23 июля в Украине вторично звучит воздушная тревога. Имеется угроза вражеских ракетных ударов по территории нашей страны. Опасно на юге и востоке.
Об этом в Telegram сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Повторная воздушная тревога в Украине 23 июля
Сообщается, что военные зафиксировали вылет российской стратегической авиации Ту-22м3, способной переносить ракеты с аэродрома Моздок (Северный Кавказ).
Воздушная тревога распространилась на:
- Кировоградскую,
- Днепропетровскую,
- Одесскую,
- Донецкую,
- Николаевскую,
- Херсонскую области.
Карта воздушных тревог сейчас такова:
04:46:
04:49:
Мониторинговые каналы сообщают, что Ту-22м3 покидают акваторию Азовского моря.
Напомним, Россия нанесла комбинированный ракетный удар по Одессе и области. В командовании Воздушных сил ВСУ отмечалось, что были зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" и сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении южных областей.
Мы писали, что на боевом рейде в Черном море находится 10 вражеских кораблей, среди которых есть и большие десантные. Однако ракетоносители остались в бухтах временно оккупированного Севастополя.