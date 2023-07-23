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В Украине снова воздушная тревога: опасно на востоке и юге

23 июля 2023 04:00
обновлено: 04:48
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повторная воздушная тревога в Украине: подробности
Бомбардировщик Ту-22м3 в небе. Фото: Минобороны РФ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Под утро 23 июля в Украине вторично звучит воздушная тревога. Имеется угроза вражеских ракетных ударов по территории нашей страны. Опасно на юге и востоке.

Об этом в Telegram сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

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Повторная воздушная тревога в Украине 23 июля

Сообщается, что военные зафиксировали вылет российской стратегической авиации Ту-22м3, способной переносить ракеты с аэродрома Моздок (Северный Кавказ).

Воздушная тревога распространилась на:

  • Кировоградскую,
  • Днепропетровскую,
  • Одесскую,
  • Донецкую,
  • Николаевскую,
  • Херсонскую области.

Карта воздушных тревог сейчас такова:

04:46:

04:49:

Мониторинговые каналы сообщают, что Ту-22м3 покидают акваторию Азовского моря.

Напомним, Россия нанесла комбинированный ракетный удар по Одессе и области. В командовании Воздушных сил ВСУ отмечалось, что были зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" и сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении южных областей.

Мы писали, что на боевом рейде в Черном море находится 10 вражеских кораблей, среди которых есть и большие десантные. Однако ракетоносители остались в бухтах временно оккупированного Севастополя.

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