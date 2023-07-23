Повторная воздушная тревога в Украине: подробности

Бомбардировщик Ту-22м3 в небе. Фото: Минобороны РФ

Под утро 23 июля в Украине вторично звучит воздушная тревога. Имеется угроза вражеских ракетных ударов по территории нашей страны. Опасно на юге и востоке.

Об этом в Telegram сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

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Сообщается, что военные зафиксировали вылет российской стратегической авиации Ту-22м3, способной переносить ракеты с аэродрома Моздок (Северный Кавказ).

Воздушная тревога распространилась на:

Кировоградскую,

Днепропетровскую,

Одесскую,

Донецкую,

Николаевскую,

Херсонскую области.

Карта воздушных тревог сейчас такова:

04:46:

04:49:

Мониторинговые каналы сообщают, что Ту-22м3 покидают акваторию Азовского моря.

Напомним, Россия нанесла комбинированный ракетный удар по Одессе и области. В командовании Воздушных сил ВСУ отмечалось, что были зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" и сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении южных областей.

Мы писали, что на боевом рейде в Черном море находится 10 вражеских кораблей, среди которых есть и большие десантные. Однако ракетоносители остались в бухтах временно оккупированного Севастополя.