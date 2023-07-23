Повторна повітряна тривога в Україні: подробиці

В Україні знову повітряна тривога: небезпечно на сході та півдні
Під ранок 23 липня в Україні вдруге звучить повітряна тривога. Є загроза ворожих ракетних ударів по території нашої країни. Небезпечно на півдні та сході.
Про це в Telegram повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
Повторна повітряна тривога в Україні 23 липня
Повідомляється, що військові зафіксували виліт російської стратегічної авіації Ту-22м3, здатної переносити ракети, з аеродрому Моздок (Північний Кавказ).
Повітряна тривога поширилася на:
- Кіровоградську,
- Дніпропетровську,
- Одеську,
- Донецьку,
- Миколаївську,
- Херсонську області.
Мапа повітряних тривог нині така:
04:46:
04:49:
Моніторингові канали повідомляють, що Ту-22м3 покидають акваторію Азовського моря.
Нагадаємо, Росія завдала комбінованого ракетного удару по Одесі та області. У командуванні Повітряних сил ЗСУ зазначали, що було зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" та надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку південних областей.
Ми писали, що наразі на бойовому рейді в Чорному морі перебуває 10 ворожих кораблів, серед яких є й великі десантні. Проте ракетоносії залишилися у бухтах тимчасово окупованого Севастополя.