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В Україні знову повітряна тривога: небезпечно на сході та півдні

23 липня 2023 04:00
оновлено: 04:48
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повторна повітряна тривога в Україні: подробиці
Бомбардувальник Ту-22м3 в небі. Фото: Міноборони РФ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Під ранок 23 липня в Україні вдруге звучить повітряна тривога. Є загроза ворожих ракетних ударів по території нашої країни. Небезпечно на півдні та сході.

Про це в Telegram повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

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Повторна повітряна тривога в Україні 23 липня

Повідомляється, що військові зафіксували виліт російської стратегічної авіації Ту-22м3, здатної переносити ракети, з аеродрому Моздок (Північний Кавказ).

Повітряна тривога поширилася на:

  • Кіровоградську,
  • Дніпропетровську,
  • Одеську,
  • Донецьку,
  • Миколаївську,
  • Херсонську області.

Мапа повітряних тривог нині така:

04:46:

04:49:

Моніторингові канали повідомляють, що Ту-22м3 покидають акваторію Азовського моря.

Нагадаємо, Росія завдала комбінованого ракетного удару по Одесі та області. У командуванні Повітряних сил ЗСУ зазначали, що було зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" та надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку південних областей.

Ми писали, що наразі на бойовому рейді в Чорному морі перебуває 10 ворожих кораблів, серед яких є й великі десантні. Проте ракетоносії залишилися у бухтах тимчасово окупованого Севастополя.

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