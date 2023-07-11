Воздушная тревога в Украине ночью 11 июля

Вражеские беспилотники в воздухе. Фото: соцсети

Ночью, 11 июля, в Украине вторично за ночь раздается воздушная тревога. Об угрозе атаки беспилотников Воздушные Силы начали сообщать после полуночи.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога по Украине ночью 11 июля

Воздушные Силы Украины сообщают, что есть угроза применения врагом ударных БПЛА в Запорожской и Днепропетровской областях. Движение БпЛА типа "Шахед" из Южного направления.

Карта воздушных тревог выглядит так:

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К карте воздушных тревог добавилась Херсонская область.

Карта тревог теперь такая:

Напомним, утром 10 июля в Воздушных силах ВСУ сообщили, что зафиксирован взлет четырех истребителей РФ. В этой связи во многих областях Украины объявили воздушную тревогу.

Также мы писали, что в Украине 10 июля была объявлена воздушная тревога в нескольких областях Украины. Тревога звучала в 12 областях Украины.