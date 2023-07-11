Воздушная тревога в Украине ночью 11 июля

В Украине снова воздушная тревога: угроза атаки "шахедов"
Ночью, 11 июля, в Украине вторично за ночь раздается воздушная тревога. Об угрозе атаки беспилотников Воздушные Силы начали сообщать после полуночи.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога по Украине ночью 11 июля
Воздушные Силы Украины сообщают, что есть угроза применения врагом ударных БПЛА в Запорожской и Днепропетровской областях. Движение БпЛА типа "Шахед" из Южного направления.
Карта воздушных тревог выглядит так:
01:22:
К карте воздушных тревог добавилась Херсонская область.
Карта тревог теперь такая:
Напомним, утром 10 июля в Воздушных силах ВСУ сообщили, что зафиксирован взлет четырех истребителей РФ. В этой связи во многих областях Украины объявили воздушную тревогу.
Также мы писали, что в Украине 10 июля была объявлена воздушная тревога в нескольких областях Украины. Тревога звучала в 12 областях Украины.