Воздушная тревога утром 25 июля: угроза баллистики

В Украине снова воздушная тревога: угроза баллистики
Утром, 25 июля, в ряде восточных и южных областей Украины объявлена воздушная тревога. Так, "покраснели" Харьковская, Днепропетровская, Запорожская области и другие.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога с утра 25 июля
Обновлено 05:43. Воздушные силы сообщают об угрозе применения баллистического вооружения в Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
Обновлено 05:49. Отбой угрозы БпЛА по областям, однако тревога все еще продолжается.
Обновлено 06:05. Также существует ракетная опасность для Сумской области, как сообщают Воздушные силы.
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Напомним, что в Украине ширилась воздушная тревога ночью, 25 июля. Была угроза тактической авиации для нескольких восточных областей, а для остальных — угроза БпЛА.
Также мы писали, что в Житомирской области прогремели взрывы ночью, 25 июля. Предварительно в регионе сработало ПВО.
Добавим, что сегодня, 25 июля, в Киеве, а также в других регионах страны были слышны взрывы, сохранялась воздушная тревога. Ее причиной является угроза атаки врагом беспилотников.