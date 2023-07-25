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Повітряна тривога зберігається: загроза тактичної авіації РФ

25 липня 2023 04:17
оновлено: 04:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога зберігається: загроза тактичної авіації РФ
Російська авіація в повітряному просторі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Україні продовжує ширитися повітряна тривога вночі, 25 липня. Є загроза тактичної авіації для кількох східних областей, а для решти — загроза БпЛА.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога вночі 25 липня

Оновлено 04:20. "Харківська, Запорізька області — активність ворожої тактичної авіації. Решта областей, в яких оголошено тривогу — загроза БпЛА", — повідомляють Повітряні сили.

Оновлено 04:36. Прозвучав відбій загрози авіації РФ для Харківської та Запорізької областей. Наразі зберігається загроза удару безпілотників для "червоних" областей.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 04:40. У кількох областях прозвували відбої тривог.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлюється...

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