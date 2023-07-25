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Загроза БпЛА для Києва триває: в КМВА підтвердили вибухи біля столиці

25 липня 2023 04:03
оновлено: 04:34
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Інна Буряк
редактор
Вибухи біля Києва вночі 25 липня: деталі від КМВА
Вибухи в місті вночі. Ілюстративне фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні, 25 липня, в Києві, а також в інших регіонах країни чути вибухи, зберігається повітряна тривога. Її причиною є загроза атаки ворогом безпілотниками. 

Про це повідомляють моніторингові канали. Вибухи біля столиці підтвердили в КМВА.

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Оновлено 04:07. У КМВА підтверджують роботу ППО біля столиці. Також зазначають, що загроза атаки БпЛА зберігається.

Джерело: t.me/VA_Kyiv

Оновлено 04:28. Наразі в низці областей України досі зберігається повітряна тривога. Загроза удару БпЛА лишається.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що повторні вибухи пролунали вночі, 25 липня, в Київській області. Регіон досі "червоний", небезпека зберігається.

Також ми писали, що в Київській області біля столиці пролунали вибухи вночі, 25 липня. За офіційними даними, працює ППО.

Додамо, що повітряна тривога продовжує ширитися Україною. Так, вночі, 25 липня, "почервоніла" Київська та значна частина інших областей. На Сході є загроза балістики, а в інших регіонах — загроза БпЛА.

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