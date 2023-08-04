В украинской разведке разъяснили, как противодействовать вражеским ботам

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов. Фото: УНИАН

Российских ботов нужно информационно уничтожать и банить. В этом убеждены в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов считает, что спорить с ними вообще не стоит.

Об этом он заявил в эфире Украинского Радио.

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Русских ботов нужно уничтожать

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины дал совет, как не попасть на крючок российской пропаганды, дезинформации.

"Как стоит действовать? Мы часто ходим на базары и там происходят ссоры, но мы же не подходим к первому попавшемуся, вмешиваясь и продолжая ссориться на стороне того или иного спорщика. В соцсетях так же: давайте беречь и собственные нервы, и собственную безопасность!" Если у пользователя пустая страница, она редко обновляется и там распространяются вражеские нарративы, то это все равно, что спорить с российским танком. Это бессмысленная вещь, потому что бота нужно уничтожать, в информационном плане — отправлять в бан", — посоветовал Юсов.

При этом представитель ГУР МОУ Андрей Юсов отмечает, что РФ денег на ботофермы ипсошников не жалеет. И чем дальше продолжается война, тем хитрее могут быть ИПСО противника.

"Пропаганда работает по нескольким направлениям одновременно, когда речь идет о кратных повторах, поэтому даже если тысяча контактов дадут один эффект, который может быть полезен либо с точки зрения деморализации, либо продолжения агентурной работы, то враг имеет основания отчитаться, что результат есть", — объясняет Андрей Юсов.

Напомним, представитель украинской разведки Андрей Юсов заявил, что главным виновником взрывов и других инцидентов, которые сейчас происходят в Москве и на остальной территории РФ, является Владимир Путин и его окружение, принимавшее решение о нападении на наше государство. Такие события не удивительны во время войны.

По его словам, страна, решившая объявить несправедливую захватническую войну против другой страны, "должна быть готова, что боевые действия будут вестись... и на ее территории".