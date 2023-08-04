В українській розвідці роз’яснили, як протидіяти ворожим ботам

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов. ФОТО: УНІАН

Російських ботів потрібно інформаційно знищувати та банити. У цьому переконані у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Представник ГУР МОУ Андрій Юсов вважає, що сперечатися з ними не варто.

Про це він заявив в етері Українського Радіо.

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Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України дав пораду, як не потрапити на гачок російської пропаганди, дезінформації.

"Як варто діяти? Ми часто ходимо на базари і там відбуваються сварки, але ми ж не підходимо до першого ліпшого, втручаючись та продовжуючи сваритись на боці того чи іншого сперечальника. В соцмережах так само: давайте берегти і власні нерви, і власну безпеку! Якщо в дописувача порожня сторінка, вона рідко поновлюється і там поширюються ворожі наративи, то це все одно, що сперечатися з російським танком. Це безглузда річ, бо бота потрібно знищувати, в інформаційному плані — відправляти в бан", — порадив Юсов.

При цьому представник ГУР МОУ Андрій Юсов наголошує, що РФ грошей на ботоферми іпсошників не шкодує. І чим далі триває розв'язана війна, тим хитрішими можуть бути ІПСО противника.

"Пропаганда працює з кількох напрямів одночасно, коли мова йде про кратні повтори, тому навіть якщо тисяча контактів дадуть один ефект, який може бути корисним або з точки зору деморалізації, або продовження агентурної роботи, то ворог має підстави відзвітувати, що результат є", — пояснює Андрій Юсов.

Нагадаємо, представник української розвідки Андрій Юсов заявив, що головним винуватцем вибухів та інших інцидентів, які зараз відбуваються у Москві та на решті території РФ, є Володимир Путін та його оточення, яке ухвалювало рішення про напад на нашу державу. Такі події не є дивними під час війни.

За його словами, країна, яка вирішила оголосити несправедливу загарбницьку війну проти іншої країни, "має бути готова, що бойові дії будуть вестися... і на її території".