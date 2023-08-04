В українській розвідці роз’яснили, як протидіяти ворожим ботам
Російських ботів потрібно інформаційно знищувати та банити. У цьому переконані у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Представник ГУР МОУ Андрій Юсов вважає, що сперечатися з ними не варто.
Про це він заявив в етері Українського Радіо.
Російських ботів треба знищувати
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України дав пораду, як не потрапити на гачок російської пропаганди, дезінформації.
"Як варто діяти? Ми часто ходимо на базари і там відбуваються сварки, але ми ж не підходимо до першого ліпшого, втручаючись та продовжуючи сваритись на боці того чи іншого сперечальника. В соцмережах так само: давайте берегти і власні нерви, і власну безпеку! Якщо в дописувача порожня сторінка, вона рідко поновлюється і там поширюються ворожі наративи, то це все одно, що сперечатися з російським танком. Це безглузда річ, бо бота потрібно знищувати, в інформаційному плані — відправляти в бан", — порадив Юсов.
При цьому представник ГУР МОУ Андрій Юсов наголошує, що РФ грошей на ботоферми іпсошників не шкодує. І чим далі триває розв'язана війна, тим хитрішими можуть бути ІПСО противника.
"Пропаганда працює з кількох напрямів одночасно, коли мова йде про кратні повтори, тому навіть якщо тисяча контактів дадуть один ефект, який може бути корисним або з точки зору деморалізації, або продовження агентурної роботи, то ворог має підстави відзвітувати, що результат є", — пояснює Андрій Юсов.
Нагадаємо, представник української розвідки Андрій Юсов заявив, що головним винуватцем вибухів та інших інцидентів, які зараз відбуваються у Москві та на решті території РФ, є Володимир Путін та його оточення, яке ухвалювало рішення про напад на нашу державу. Такі події не є дивними під час війни.
За його словами, країна, яка вирішила оголосити несправедливу загарбницьку війну проти іншої країни, "має бути готова, що бойові дії будуть вестися... і на її території".