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У ГУР розповіли, доки триватимуть удари по Кримському мосту

1 серпня 2023 23:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ГУР розповіли, доки триватимуть удари по Кримському мосту
Представник ГУР МО Андрій Юсов. Фото: "Суспільне"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів, до якого моменту будуть продовжуватися удари по Кримському мосту. За його словами, це незаконний об'єкт повинен бути демонтованим.

Про це Андрій Юсов сказав в ефірі телемарафону.

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Вибухи на Кримському мосту

Юсов розповів, що росіяни неодноразово говорили про максимальний захист Кримського мосту та відсутність будь-яких загроз. Однак вже два рази там лунали вибухи, які призводили до руйнувань.

"Це означає, що подібні ексцеси будуть продовжуватися і в майбутньому, поки українська територія не буде деокупована, а незаконна споруда, яку вони називають Кримським мостом, не буде демонтована", — сказав Юсов.

Нагадаємо, нещодавно в інтернеті з'явилися нові зображення з Кримським мостом із супутника. Знімки демонструють процес відновлення споруди після атаки 17 липня.

Також ми писали, що РФ намагається убезпечити Кримський міст від нових атак. Так, споруду загородили "спеціальною протидиверсійною боновою огорожею".

Додамо, у жовтні 2022 року Служба безпеки України організувала атаку на Кримський міст, внаслідок якої він був серйозно пошкоджений. Проте деталей у відомстві не розповіли.

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