В Украину удалось вернуть тела еще 140 павших Героев
В Украину удалось вернуть тела еще 140 павших военных. Среди них — бойцы, защищавшие Родину на Донецком, Харьковском, Луганском, Сумском и Запорожском направлениях.
Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Возвращение погибших бойцов в Украину
Отмечается, что среди 140 защитников:
- 112 воевали на Донецком направлении;
- 20 — на Луганском направлении;
- 5 — Сумском направлении;
- 2 — Запорожском направлении;
- одного — Херсонском направлении.
Павших удалось вернуть благодаря совместным усилиям Координационного штаба по СБУ, МВД, Секретариату уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ВС Украины (ЦУ ЦВД), ГСЧС, а также благодаря другим представителям структур Сектора безопасности и обороны.
"Отдельная благодарность за содействие Международному комитету Красного Креста", — написали в штабе.
Добавляют, что репатриированные тела и останки перевезут в определенные государственные учреждения для установления погибших. После идентификации их передадут семьям для погребения.
Напомним, последнее репатриационное мероприятие состоялось 12 апреля. Тогда в Украину вернули тела еще 99 военных.
Перед этим, 29 марта, в Украину вернули тела еще 121 военного. 16 февраля удалось вернуть тела 58 украинских защитников.
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