В Украину удалось вернуть тела еще 140 павших Героев

Похороны военного. Фото: Цензор

В Украину удалось вернуть тела еще 140 павших военных. Среди них — бойцы, защищавшие Родину на Донецком, Харьковском, Луганском, Сумском и Запорожском направлениях.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

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Отмечается, что среди 140 защитников:

112 воевали на Донецком направлении;

20 — на Луганском направлении;

5 — Сумском направлении;

2 — Запорожском направлении;

одного — Херсонском направлении.

Павших удалось вернуть благодаря совместным усилиям Координационного штаба по СБУ, МВД, Секретариату уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ВС Украины (ЦУ ЦВД), ГСЧС, а также благодаря другим представителям структур Сектора безопасности и обороны.

"Отдельная благодарность за содействие Международному комитету Красного Креста", — написали в штабе.

Добавляют, что репатриированные тела и останки перевезут в определенные государственные учреждения для установления погибших. После идентификации их передадут семьям для погребения.

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Напомним, последнее репатриационное мероприятие состоялось 12 апреля. Тогда в Украину вернули тела еще 99 военных.

Перед этим, 29 марта, в Украину вернули тела еще 121 военного. 16 февраля удалось вернуть тела 58 украинских защитников.