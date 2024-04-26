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В Україну вдалося повернути тіла ще 140 полеглих Героїв

26 квітня 2024 12:47
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Козюк Тетяна
редактор
В Україну вдалося повернути тіла ще 140 полеглих Героїв
Похорон військового. Фото: Цензор
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Україну вдалося повернути тіла ще 140 полеглих військових. Серед них — бійці, які боронили Батьківщину на Донецькому, Харківському, Луганському, Сумському та Запорізькому напрямках. 

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. 

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Зазначається, що серед 140 захисників:

  • 112 воювали на Донецькому напрямку;
  • 20 — на Луганському напрямку;
  • 5 —Сумському напрямку;
  • 2 — Запорізькому напрямку;
  • одного — Херсонському напрямку.

Полеглих вдалося повернути завдяки спільним зусиллям Координаційного штабу з СБУ, МВС, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ДСНС, а також завдяки іншим представникам структур Сектору безпеки та оборони.

"Окрема подяка за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста", — написали у штабі. 

Додають, що репатрійовані тіла та останки перевезуть до визначених державних установ для встановлення осіб загиблих. Після ідентифікації їх передадуть родинам для поховання. 

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Скриншот

Нагадаємо, останній репатріаційний захід відбувся 12 квітня. Тоді в Україну повернули тіла ще 99 військових.

Перед цим, 29 березня, в Україну повернули тіла ще 121 військового. 16 лютого, вдалося повернули тіла 58 українських захисників. 

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