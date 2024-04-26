В Україну вдалося повернути тіла ще 140 полеглих Героїв

Похорон військового. Фото: Цензор

В Україну вдалося повернути тіла ще 140 полеглих військових. Серед них — бійці, які боронили Батьківщину на Донецькому, Харківському, Луганському, Сумському та Запорізькому напрямках.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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Зазначається, що серед 140 захисників:

112 воювали на Донецькому напрямку;

20 — на Луганському напрямку;

5 —Сумському напрямку;

2 — Запорізькому напрямку;

одного — Херсонському напрямку.

Полеглих вдалося повернути завдяки спільним зусиллям Координаційного штабу з СБУ, МВС, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ДСНС, а також завдяки іншим представникам структур Сектору безпеки та оборони.

"Окрема подяка за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста", — написали у штабі.

Додають, що репатрійовані тіла та останки перевезуть до визначених державних установ для встановлення осіб загиблих. Після ідентифікації їх передадуть родинам для поховання.

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Нагадаємо, останній репатріаційний захід відбувся 12 квітня. Тоді в Україну повернули тіла ще 99 військових.

Перед цим, 29 березня, в Україну повернули тіла ще 121 військового. 16 лютого, вдалося повернули тіла 58 українських захисників.