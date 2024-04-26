В Україну вдалося повернути тіла ще 140 полеглих Героїв
В Україну вдалося повернути тіла ще 140 полеглих військових. Серед них — бійці, які боронили Батьківщину на Донецькому, Харківському, Луганському, Сумському та Запорізькому напрямках.
Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Повернення загиблих бійців в Україну
Зазначається, що серед 140 захисників:
- 112 воювали на Донецькому напрямку;
- 20 — на Луганському напрямку;
- 5 —Сумському напрямку;
- 2 — Запорізькому напрямку;
- одного — Херсонському напрямку.
Полеглих вдалося повернути завдяки спільним зусиллям Координаційного штабу з СБУ, МВС, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ДСНС, а також завдяки іншим представникам структур Сектору безпеки та оборони.
"Окрема подяка за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста", — написали у штабі.
Додають, що репатрійовані тіла та останки перевезуть до визначених державних установ для встановлення осіб загиблих. Після ідентифікації їх передадуть родинам для поховання.
Нагадаємо, останній репатріаційний захід відбувся 12 квітня. Тоді в Україну повернули тіла ще 99 військових.
Перед цим, 29 березня, в Україну повернули тіла ще 121 військового. 16 лютого, вдалося повернули тіла 58 українських захисників.
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