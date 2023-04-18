В Запорожской области агрессор ударил по частному сектору: что известно
Сегодня, 18 апреля, российские оккупанты уже трижды обстреляли многострадальных Орехов. Последняя попытка подняла пожар.
Об этом сообщает Запорожская ОВА.
Российские войска попали в частный сектор
"Российские войска били запрещенными международным законодательством зажигательными снарядами по частному сектору", — заявил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
Специалисты ликвидируют пожары и последствия вражеских атак.
Юрий Малашко отмечает, что жертв и пострадавших нет.
Напомним, что российские оккупационные войска обстреляли город Украину в Донецкой области. В результате удара по рынку с ранениями госпитализированы восемь человек, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.