В Запорожской области агрессор ударил по частному сектору: что известно

Пожарные работают на месте попадания снаряда. Фото: Запорожская ОВА

Сегодня, 18 апреля, российские оккупанты уже трижды обстреляли многострадальных Орехов. Последняя попытка подняла пожар.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

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Российские войска попали в частный сектор

"Российские войска били запрещенными международным законодательством зажигательными снарядами по частному сектору", — заявил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Специалисты ликвидируют пожары и последствия вражеских атак.

Частный сектор, в который попал снаряд. Фото: Запорожская ОВА

Юрий Малашко отмечает, что жертв и пострадавших нет.

Частный сектор, в который попал снаряд. Фото: Запорожская ОВА

Напомним, что российские оккупационные войска обстреляли город Украину в Донецкой области. В результате удара по рынку с ранениями госпитализированы восемь человек, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.