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В Запорожской области агрессор ударил по частному сектору: что известно

18 апреля 2023 17:23
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Запорожской области агрессор ударил по частному сектору: что известно
Пожарные работают на месте попадания снаряда. Фото: Запорожская ОВА
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 18 апреля, российские оккупанты уже трижды обстреляли многострадальных Орехов. Последняя попытка подняла пожар.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

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"Российские войска били запрещенными международным законодательством зажигательными снарядами по частному сектору", — заявил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Специалисты ликвидируют пожары и последствия вражеских атак.

обстрел
Частный сектор, в который попал снаряд. Фото: Запорожская ОВА

Юрий Малашко отмечает, что жертв и пострадавших нет.

обстрел
Частный сектор, в который попал снаряд. Фото: Запорожская ОВА

Напомним, что российские оккупационные войска обстреляли город Украину в Донецкой области. В результате удара по рынку с ранениями госпитализированы восемь человек, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

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