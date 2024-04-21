В ВСУ отмечают, что ситуация во Временном Яру полностью контролируется

Украинские военные на фронте. Иллюстрированное фото: Генеральный штаб ВСУ / Telegram

Вооруженные силы Украины держат контроль над городом Часов Яр в Донецкой области, не допуская проникновения оккупантов . Хотя последние не прекращают попытки штурма.

Об этом сообщил спикер ОК "Хортица" Назар Волоши в эфире нацмарафона "Єдині новини".

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Ситуация во Часовом Яру

"Часов Яр держится. Враг давит на Бахмутском направлении, в том числе и на Часов Яр. Ситуация полностью контролируемая, противника в городе нет", — заявил Волошин.

По словам спикера, российские штурмовые группы используют боевые машины пехоты и атакуют при поддержке дронов и артиллерии.

"В последнее время очень донимает авиация, забрасывающая как ФАБами, так и КАБами гражданскую инфраструктуру и позиции сил обороны", — добавил он.

Несмотря на это, украинские войска продолжают удерживать свои позиции и активно усиливают оборонительные рубежи.

Напомним, что Братчук заявил, что россияне будут активизироваться не только на фронте, но и в воздушных атаках.

Также мы писали о том, что специалисты Института изучения войны (ISW) указывают на возможность усиления атак российских захватчиков к моменту прибытия новой помощи для Украины от Соединенных Штатов Америки. Согласно данным ISW, этот временной промежуток может быть использован российскими войсками для последующих военных действий.