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В ВСУ назвали "сакральную дату", когда Россия может нанести новый массированный ракетный удар

22 апреля 2023 09:44
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В ВСУ назвали "сакральную дату", когда Россия может нанести новый массированный ракетный удар
Запуск ракеты с российского корабля. Фото: РИА-Новости
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Российские оккупанты могут провести следующую массированную ракетную атаку "ближе к сакральным для Кремля дат". Речь идет о 9 мая.

Такое мнение высказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо".

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"Такая долгая пауза, выдерживаемая врагом от крайнего массированного ракетного удара, может свидетельствовать о подготовке к какому-то значимому, по его меркам, повторению массированной ракетной атаки. Вряд ли у противника хватит сил, средств и времени на подготовку нескольких таких ударов, но на один, наверное, соберут. По всей вероятности, такой удар враг может посвятить как раз своим сакральным датам, как он любит это делать с определенным символизмом, то есть в районе 9 мая", — заявила Гуменюк.

Она отметила, что, учитывая коварство врага, можно рассчитывать, что атака произойдет и раньше.

"Надо понимать, что коварство агрессора достаточно мощное, поэтому он может, учитывая наши ожидания 9 мая, использовать этот элемент атаки раньше. Соответственно, не стоит крепко привязываться к какой-то дате. Надо осознавать, что в море есть снаряженные российские ракетоносители, готовы к использованию, поэтому ракетный удар может быть в любое время, в том числе с привлечением авиации и шахедов", — заявила Гуменюк.

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что российские оккупанты уже не смогут коренным образом повлиять на обстрелы украинской экономики и логистики. Тактика ракетного террора РФ потерпела поражение.

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