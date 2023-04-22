В ЗСУ назвали "сакральну дату", коли Росія може завдати нового масованого ракетного удару

Запуск ракети із російського корабля. Фото: РИА-Новости

Російські окупанти можуть провести наступну масовану ракетну атаку "ближче до сакральних для Кремля дат". Йдеться про 9 травня.

Таку думку висловила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу "Еспресо".

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"Така довга пауза, яка витримується ворогом від крайнього масованого ракетного удару, може свідчити про підготовку до якогось значущого, за його мірками, повторення масованої ракетної атаки. Навряд чи у противника вистачить сил, засобів і часу на підготовку кількох таких ударів, але на один, напевно що, назбирають. Цілком ймовірно, що такий удар ворог може присвятити саме своїм сакральним датам, як він любить це робити з певним символізмом, тобто в районі 9 травня", — заявила Гуменюк.

Вона зазначила, що, враховуючи підступність ворога, можна розраховувати, що атака відбудеться й раніше.

"Треба розуміти, що підступність агресора досить потужна, тому він може, враховуючи наші очікування 9 травня, використати цей елемент атаки раніше. Відповідно, не варто міцно прив’язуватися до якоїсь дати. Треба усвідомлювати, що у морі є російські ракетоносії, які споряджені та готові до використання, тому ракетний удар може бути у будь-який час, у тому числі й з залученням авіації та "шахедів", — заявила Гуменюк.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що російські окупанти вже не зможуть докорінним чином вплинути обстрілами на українську економіку та логістику. Тактика ракетного терору РФ зазнала поразки.

