Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В ЗСУ назвали "сакральну дату", коли Росія може завдати нового масованого ракетного удару arrow

В ЗСУ назвали "сакральну дату", коли Росія може завдати нового масованого ракетного удару

22 квітня 2023 09:44
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
В ЗСУ назвали "сакральну дату", коли Росія може завдати нового масованого ракетного удару
Запуск ракети із російського корабля. Фото: РИА-Новости
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Російські окупанти можуть провести наступну масовану ракетну атаку "ближче до сакральних для Кремля дат". Йдеться про 9 травня. 

Таку думку висловила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу "Еспресо". 

Читайте також:

Загроза нової ракетної атаки

"Така довга пауза, яка витримується ворогом від крайнього масованого ракетного удару, може свідчити про підготовку до якогось значущого, за його мірками, повторення масованої ракетної атаки. Навряд чи у противника вистачить сил, засобів і часу на підготовку кількох таких ударів, але на один, напевно що, назбирають. Цілком ймовірно, що такий удар ворог може присвятити саме своїм сакральним датам, як він любить це робити з певним символізмом, тобто в районі 9 травня", — заявила Гуменюк.

Вона зазначила, що, враховуючи підступність ворога, можна розраховувати, що атака відбудеться й раніше.

"Треба розуміти, що підступність агресора досить потужна, тому він може, враховуючи наші очікування 9 травня, використати цей елемент атаки раніше. Відповідно, не варто міцно прив’язуватися до якоїсь дати. Треба усвідомлювати, що у морі є російські ракетоносії, які споряджені та готові до використання, тому ракетний удар може бути у будь-який час, у тому числі й з залученням авіації та "шахедів", — заявила Гуменюк.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що російські окупанти вже не зможуть докорінним чином вплинути обстрілами на українську економіку та логістику. Тактика ракетного терору РФ зазнала поразки
 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB