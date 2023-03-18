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Юсов пояснив, чому росія втратила вплив на українську економіку та логістику

18 березня 2023 14:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Андрій Юсов
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти вже не зможуть докорінним чином вплинути обстрілами на українську економіку та логістику. Тактика ракетного терору рф зазнала поразки. 

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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Деталі

"Від ракетного терору рашисти не відмовляються, але ми бачимо, що ракетний бліцкриг провалився відтоді як і почався, хоче цей інструмент залякування й далі використовується", — зазначив Юсов.

За його словами, в окупантів збільшився інтервал між ракетними атаками.

"Якщо раніше це були щотижневі масовані ракетні удари, то зараз інтервал може бути в 3-4 тижні. Вони використовують "Шахеди", але вже по-іншому і кількісно, і по інтервалах. Ну і високоточного ракетного озброєння у росіян стає справді мало", — розповів Юсов.

Представник ГУР зазначив, що якщо говорити про "Калібри", "Іскандери", "Кинджали", то росіяни не можуть собі дозволити "засипати ними Україну".

"Так, застарілого ракетного озброєння у рф ще багато. Особливо, коли мова йде про С-300 — це означає підвищення загрози для прифронтових територій і ми бачимо ці руйнування досі по Запоріжжю й інших містах. Але в цілому ця тактика ракетного терору вже зазнала поразки. Україна пережила зиму, енергетична система вистояла, і сьогодні докорінним чином вплинути на українську економіку, логістику ворог вже не зможе", — додав Юсов.

Нагадаємо, настрої в кремлі стали більш похмурими після рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт володимира путіна. У росії вже почали шукати йому наступника.

Також ми писали, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів про "досягнення" росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну. За його словами, для рф далі усе буде ще гірше.

Додамо, кількість знищених протягом 17 березня російських окупантів становить приблизно 880 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини, артилерійські системи та дрони.

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