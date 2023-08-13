В ВСУ показали, как полоса препятствий помогает закалять воинов
Качественная боевая подготовка личного состава ВСУ является залогом победы в войне против врага — России. Важной составляющей подготовки украинских воинов есть прохождение психологической полосы препятствий.
Видео по тренировкам военных 24 ОМБр имени короля Даниила обнародовал СтратКом ВСУ.
Бойцы ВСУ приобретают новые навыки
"Никто не рождается для войны. Но когда в твою страну приходит враг, обязанность каждого гражданина взять в руки оружие и встать на защиту своего государства. Преодоление психологической полосы препятствий это один из методов приобретения первичных навыков необходимых для воинов на поле боя", — говорится в подписи к видео.
В Страткоме подчеркнули, что качественная подготовка особого состава является основой для будущего успеха во время ведения боевых действий.
Ранее мы рассказывали, что десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады на одном из направлений нашли камеру видеонаблюдения. Ее установил враг и использовал для того, чтобы мониторить обстановку на фронте. Долго камера не простояла.
Напоминаем, в Страткоме показали, как воины ВСУ помешали российским штурмовикам.