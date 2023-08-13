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В ВСУ показали, как полоса препятствий помогает закалять воинов

13 августа 2023 13:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ВСУ показали, как полоса препятствий помогает закалять воинов
Воины ВСУ проходят полосу препятствий. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Качественная боевая подготовка личного состава ВСУ является залогом победы в войне против врага — России. Важной составляющей подготовки украинских воинов есть прохождение психологической полосы препятствий.

Видео по тренировкам военных 24 ОМБр имени короля Даниила обнародовал СтратКом ВСУ.

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"Никто не рождается для войны. Но когда в твою страну приходит враг, обязанность каждого гражданина взять в руки оружие и встать на защиту своего государства. Преодоление психологической полосы препятствий это один из методов приобретения первичных навыков необходимых для воинов на поле боя", — говорится в подписи к видео.

В Страткоме подчеркнули, что качественная подготовка особого состава является основой для будущего успеха во время ведения боевых действий.

Ранее мы рассказывали, что десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады на одном из направлений нашли камеру видеонаблюдения. Ее установил враг и использовал для того, чтобы мониторить обстановку на фронте. Долго камера не простояла.

Напоминаем, в Страткоме показали, как воины ВСУ помешали российским штурмовикам.

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